Como parte de las acciones de nuestro Buen Gobierno para fortalecer las capacidades de las familias productoras, el Ministerio Agropecuario (MAG), a través del Centro de Desarrollo de Tecnologías Comandante Fidel Castro Ruz, en Posoltega, Chinandega, realizó un encuentro con productores para promover tecnologías que mejoran la siembra y el manejo del cultivo de ajonjolí.

MAG promueve tecnología para fortalecer producción de ajonjonlí

Durante la actividad se realizaron demostraciones prácticas sobre el uso de una máquina manual para la siembra y fertilización, herramienta que permite una labor más rápida, uniforme y eficiente, favoreciendo un mejor establecimiento del cultivo.

Asimismo, técnicos del MAG compartieron prácticas agroecológicas para el manejo de plagas y tecnologías desarrolladas en el marco del proyecto KOPIA Ajonjolí, orientadas a fortalecer una producción más eficiente y sostenible.

Con estas acciones, el MAG continúa impulsando la adopción de tecnologías que contribuyen a incrementar la productividad y fortalecer la producción de ajonjolí en el país.

