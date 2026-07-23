MAG promueve tecnología para fortalecer producción de ajonjonlí

Por Jonathan Morales
4

Como parte de las acciones de nuestro Buen Gobierno para fortalecer las capacidades de las familias productoras, el Ministerio Agropecuario (MAG), a través del Centro de Desarrollo de Tecnologías Comandante Fidel Castro Ruz, en Posoltega, Chinandega, realizó un encuentro con productores para promover tecnologías que mejoran la siembra y el manejo del cultivo de ajonjolí.

MAG promueve tecnología para fortalecer producción de ajonjonlí
MAG promueve tecnología para fortalecer producción de ajonjonlí

Durante la actividad se realizaron demostraciones prácticas sobre el uso de una máquina manual para la siembra y fertilización, herramienta que permite una labor más rápida, uniforme y eficiente, favoreciendo un mejor establecimiento del cultivo.

Asimismo, técnicos del MAG compartieron prácticas agroecológicas para el manejo de plagas y tecnologías desarrolladas en el marco del proyecto KOPIA Ajonjolí, orientadas a fortalecer una producción más eficiente y sostenible.

Con estas acciones, el MAG continúa impulsando la adopción de tecnologías que contribuyen a incrementar la productividad y fortalecer la producción de ajonjolí en el país.

#Ministerio Agropecuario