Nicaragua supera 8 millones de piñas hasta mayo 2026

Un total de 8 millones cien mil unidades de piña fueron cosechadas en Nicaragua entre enero y mayo de 2026, de acuerdo con el más reciente informe de monitoreo presentado por el Ministerio Agropecuario (MAG).

Campo de piñas

Esta importante producción se consolida como una alternativa estratégica para la diversificación agrícola de la nación, fortaleciendo la competitividad del sector y garantizando un producto de alta calidad.

Gracias a las condiciones tropicales del país y a la implementación de la siembra escalonada, se asegura una disponibilidad constante de esta fruta durante todo el año para abastecer la alta demanda tanto en el mercado nacional como internacional.

El informe oficial del MAG detalló que este volumen productivo se concentra y cosecha principalmente en las zonas agrícolas de los departamentos de Managua, Masaya, Carazo, Granada y en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.