Económicas y Empresariales

Reportan una producción de 151 mil 400 kilogramos de pitahaya en primeros cinco meses del año en Nicaragua

Por Marjourie Robleto
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La producción de pitahaya en Nicaragua también conocida como “fruta del dragón», representa un cultivo emergente con un alto potencial de exportación y valor agregado, impulsado principalmente por pequeños y medianos productores.

Esta planta se adapta perfectamente a las condiciones climáticas del país, requiere de un manejo tecnificado que contemple sistemas de tutorado, riego eficiente y prácticas sostenibles.

El Ministerio Agropecuario (MAG), en su monitoreo informa una producción de 151 mil 400 kilogramos de pitahaya, cosechadas entre enero y mayo del 2026 en más de 100 fincas.

Esa producción corresponde a los primeros cortes del año, realizados en los departamentos de Managua, Masaya y Carazo.