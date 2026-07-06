Reportan una producción de 151 mil 400 kilogramos de pitahaya en primeros cinco meses del año en Nicaragua
La producción de pitahaya en Nicaragua también conocida como “fruta del dragón», representa un cultivo emergente con un alto potencial de exportación y valor agregado, impulsado principalmente por pequeños y medianos productores.
Esta planta se adapta perfectamente a las condiciones climáticas del país, requiere de un manejo tecnificado que contemple sistemas de tutorado, riego eficiente y prácticas sostenibles.
El Ministerio Agropecuario (MAG), en su monitoreo informa una producción de 151 mil 400 kilogramos de pitahaya, cosechadas entre enero y mayo del 2026 en más de 100 fincas.
Esa producción corresponde a los primeros cortes del año, realizados en los departamentos de Managua, Masaya y Carazo.