INVUR entrega 75 viviendas a familias de Chinandega

Un total de 75 familias chinandeganas recibieron este jueves las llaves de sus nuevas viviendas en la urbanización “Nuevas Victorias Germán Pomares Ordóñez”, un proyecto habitacional desarrollado para garantizar un hogar digno y seguro a la población.

Entregan 75 nuevas viviendas a familias en Chinandega

La entrega oficial estuvo a cargo del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR) en coordinación con la Alcaldía Municipal de Chinandega.

Las viviendas cuentan con el acceso inmediato a los servicios básicos de agua potable y energía eléctrica.

La nueva urbanización dispone además de un diseño urbano integral que incluye calles adoquinadas, señalización de seguridad vial, alumbrado público, andenes peatonales y muro perimetral.

Asimismo, las familias contarán con un parque equipado con cancha multiusos y juegos infantiles para la recreación comunitaria.