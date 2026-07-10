Hospital de Siuna atenderá a 500 personas en Mega Feria Neurológica

El Hospital Carlos Centeno de Siuna, Triángulo Minero, será la sede este sábado 11 de julio de una Mega Feria de Neurocirugía, con la cual se proyecta brindar atención médica especializada a unas 500 personas de la región de Las Minas y comunidades aledañas.

Este sábado 11 de julio, el Hospital Carlos Centeno, en Siuna, será sede de una Mega Feria de Neurocirugía

La jornada de salud contará con la participación de 40 especialistas, quienes realizarán valoraciones neurológicas exhaustivas y estudios avanzados como electroencefalogramas y electromiografías.

Estos exámenes permitirán detectar a tiempo padecimientos como convulsiones, neuropatías y afecciones que dañan el sistema nervioso y los músculos.

Esta iniciativa impulsada por las autoridades de salud tiene como objetivo principal acercar servicios médicos de alta especialización de manera gratuita a las familias de la Costa Caribe Norte, garantizando una atención oportuna en su propia localidad.