ENACAL construye pozos para 3,500 familias en Somoto

Durante la primera semana de julio, la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) inició las obras de reforzamiento del sistema de agua potable en el municipio de Somoto, departamento de Madriz, las cuales optimizarán de forma directa el servicio para unas 3,500 familias a finales de este año.

El proyecto de inversión contempla la construcción, equipamiento, energización y puesta en operación de dos nuevos pozos de captación.

Las autoridades informaron que las labores de perforación del primero de estos pozos ya se encuentran en marcha propiamente en el sector de Valle El Guayabo, ubicado en la zona oeste de la cabecera departamental.

Con la ejecución de estas obras de infraestructura hídrica, el Gobierno de Nicaragua apunta a incrementar el caudal y los horarios de abastecimiento en la localidad, asegurando un suministro de agua continuo, digno y de calidad para la población somoteña.