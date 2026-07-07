León inaugura Paseo Joya de Sutiaba para familias

Las familias y autoridades municipales de León inauguraron oficialmente la primera etapa del Paseo Indígena Joya de Sutiaba, un nuevo espacio público diseñado para embellecer la zona y rescatar la identidad local de una de las comunidades más históricas de la ciudad universitaria.

Esta fase inicial del proyecto contempló la construcción de andenes peatonales, la instalación de bancas y jardineras, un nuevo sistema eléctrico con faroles coloniales y la colocación de murales informativos que narran la rica historia de la comunidad indígena de Sutiaba.

Con estas obras, las familias locales y los turistas cuentan con un entorno más atractivo, iluminado y seguro.

Asimismo, la municipalidad informó que en los próximos meses se ejecutará e inaugurará la segunda etapa de este paseo.

Esta fase se centrará en la creación de un macro mural pintado a mano por destacados artistas leoneses, el cual plasmará con detalle el origen, el patrimonio histórico y la herencia cultural que caracterizan al pueblo de Sutiaba.