Gobierno entregará 250 lotes a familias en Villa Esperanza

La Copresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo, informó que mañana jueves 9 de julio se realizará la entrega de nuevos lotes de terrenos a 250 familias en la capital.

Gobierno entregará 250 nuevos lotes del Programa Bismarck Martínez en Managua

La adjudicación de estos lotes forma parte de la continuidad del emblemático Programa Bismarck Martínez y beneficiará a mujeres, varones y cabezas de familia en general.

Este proyecto habitacional se ubica propiamente en la Urbanización Villa Esperanza, situada en el Distrito VI de Managua, de los semáforos de la Garita de la Carretera Norte 1 kilómetro y medio hacia el sur.

Durante su comunicación de hoy con las familias nicaragüenses, la compañera Rosario expresó el orgullo y la bendición de compartir un logro más a través de estos programas sociales que representan soluciones habitacionales directas.

Asimismo, la Copresidenta concluyó reafirmando los valores de fe, solidaridad y hermandad de las familias nicaragüenses, destacando el compromiso del Gobierno Sandinista de avanzar en unión para asegurar un mejor porvenir para todos.

