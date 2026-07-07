Masaya inaugura nuevo complejo de bomberos y SERTRAMI

Autoridades municipales y del Ministerio del Interior (MINT) inauguraron este martes una nueva estación de bomberos y una oficina de Servicios de Trámites Migratorios (SERTRAMI) en la ciudad de Masaya, situadas propiamente de la rotonda San Jerónimo 300 metros al Este.

Las modernas delegaciones unificadas se ubican en el complejo institucional que lleva con orgullo el nombre de «Gonzalo Alfredo Martínez Zambrana».

Esta importante obra de infraestructura y seguridad pública está diseñada para brindar una atención ágil, oportuna y de calidad a más de 400 mil habitantes de la cabecera departamental y sus municipios aledaños.

Con la apertura de este complejo, el Gobierno de Nicaragua acerca y descentraliza los servicios esenciales de prevención de incendios y gestiones de documentos de viaje, garantizando mejores condiciones de seguridad ciudadana y bienestar para las familias nicaragüenses.