ENACAL rehabilita cinco pozos para mejorar agua en Managua

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) está ejecutando obras de rehabilitación en cinco pozos de agua potable en Managua, con el objetivo de mejorar sus condiciones de operación y prolongar su vida útil.

ENACAL rehabilita 5 pozos en Managua

Los trabajos incluyen la construcción y reparación de cercas perimetrales, portones y casetas de control, además de labores generales de limpieza y pintura.

Las intervenciones se concentran en pozos estratégicos ubicados en los barrios Camilo Ortega, Las Brisas, la colonia Miguel Gutiérrez y en el kilómetro 13 de la Carretera Vieja a León.

De acuerdo con las proyecciones de la institución, se prevé que las obras concluyan en agosto próximo, garantizando así un servicio más eficiente y seguro para las familias de estos sectores de la capital.

