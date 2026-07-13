Ministerio del Interior garantizó más de 146 mil servicios en una semana

El Ministerio del Interior (MINT) garantizó un total de 146,546 servicios y atenciones a nacionales y de otras nacionalidades durante la semana del 4 al 10 de julio de 2026, según informó la viceministra, Carla Salinas.

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) lideró la cantidad de gestiones con 91,125 servicios.

De estos, 84,286 correspondieron a ingresos y salidas del país, y 6,839 a la emisión de pasaportes, residencias y otros documentos migratorios.

Por su parte, la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional brindó 42,893 servicios.

Entre las actividades destacaron la facilitación de visitas familiares y la integración de los internos en programas educativos de alfabetización, secundaria, universidad y carreras técnicas.

Asimismo, los Bomberos Unidos garantizaron 5,037 servicios a nivel nacional.

Esta labor incluyó la realización de 4,222 inspecciones de prevención de incendios en hogares, mercados, terminales de buses y vehículos de transporte de carga inflamable.

Finalmente, la Dirección de Registro de Organismos sin Fines de Lucro reportó 5,473 servicios prestados, mientras que la Dirección de Atención a Connacionales y Diplomáticos brindó 2,018 atenciones en el mismo periodo.