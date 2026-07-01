El cultivo de pargo lunarejo en la comunidad La Ballona, ubicada en el departamento de Chinandega, recibió un importante impulso técnico a través de un proyecto enfocado en la elaboración de alimento artesanal para peces y la mejora de los sistemas de producción.

Con apoyo de Japón fortalecen producción acuícola de pargo lunarejo en La Ballona

Como resultado de esta iniciativa, un total de 34 productores locales fueron capacitados en nuevas técnicas acuícolas que les permitirán incrementar sus niveles de producción y aprovechar de manera sostenible los recursos acuáticos de la zona.

El proyecto de desarrollo productivo fue ejecutado de forma coordinada por el Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (INPESCA) y el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), contando con el respaldo y financiamiento de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA).

La ceremonia de clausura del programa contó con la participación especial del embajador de Japón en Nicaragua, Ogino Masahiro, quien estuvo acompañado por las autoridades locales de la zona para celebrar los logros alcanzados por las familias protagonistas.