IPSA refuerza acciones contra el gusano barrenador en encuentro con productores de Mateare

En cumplimiento a la estrategia de salvaguarda del Patrimonio Agropecuario Nacional, el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) sostuvo una reunión estratégica con productores de la comarca Las Hamacas, en el municipio de Mateare, departamento de Managua.

Reunión clave en Mateare contra plagas ganaderas

El encuentro tuvo como objetivo central evaluar y fortalecer las medidas de salud animal, priorizando el control y la erradicación del Gusano Barrenador del Ganado en la zona.

El Director Ejecutivo del IPSA, Ricardo Somarriba, destacó que la vigilancia es una responsabilidad compartida entre el Gobierno y el sector productivo.

«Es fundamental que los productores notifiquen de inmediato cualquier anomalía en su hato. La detección temprana permite brindar asistencia técnica inmediata y evitar pérdidas económicas», señaló Somarriba.

Durante la actividad, se instó a los productores a reportar cualquier sospecha de enfermedad en animales de granja o ganado.

Asimismo, se les enfatizó en la disponibilidad del IPSA para intervenir de forma rápida ante alertas sanitarias.

El objetivo del encuentro es garantizar que el sistema sanitario nicaragüense mantenga sus estándares para el bienestar de las comunidades rurales.

Con estas acciones, el Buen Gobierno reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la sanidad agropecuaria y la protección de los recursos de las familias productoras.

