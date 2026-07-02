Buen gobierno entrega a familias nicaragüenses, quinto tramo de la carretera Costanera Tupilapa-Masachapa

Este jueves, el Gobierno Sandinista, a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), entregó a las familias el quinto tramo de la carretera costanera, una vía que conecta Tupilapa, en el departamento de Carazo, con Masachapa, en Managua. Este tramo tiene 30 kilómetros de longitud.

A la fecha, se han construido 119 kilómetros de la Carretera Costanera, una primera fase que inicia desde El Naranjo hasta Masachapa, conectando y facilitando el acceso a 62 playas del Pacífico Sur, uniendo Rivas, Carazo y Managua, contribuyendo a mejorar la vida de más de 1.8 millones de protagonistas.

El acto de inauguración fue presidido por el general en retiro Óscar Mojica, ministro de Transporte e Infraestructura, quien resaltó que esta nueva ruta de prosperidad dinamiza el comercio, el crecimiento económico, la producción, reduce las distancias, mejora el empleo, impulsa la pesca y proyecta al turismo nacional y de otras nacionalidades.

“La carretera costanera mejora las condiciones para la inversión nacional y extranjera. Con esta nueva obra de nuestros Copresidentes, Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo, avanzamos junto al pueblo nicaragüense en la estrategia de desarrollo humano sostenible y bien común”, dijo el titular del MTI.

Agregó que “La carretera costanera es un modelo en la defensa y protección del medio ambiente; por eso, en su construcción se incluye la construcción de 44 pasos de fauna, 4 de ellos a nivel de túneles, la siembra de 577 mil árboles para la reforestación con especies nativas; también hemos sembrado con 646 mil metros cuadrados de grama”, destacó Mojica.