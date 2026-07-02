Avanza en un 62% construcción de planta solar en Nindiri, Masaya

El compromiso del Gobierno Sandinista de asegurar la continuidad y sostenibilidad de los servicios de Agua Potable y Saneamiento, se fortalece a través de la Generación de Energía Solar para los sistemas de bombeo de ENACAL.

Para esto, se avanza con la construcción de la Planta foto-voltaica ubicada en Nindiri, Masaya (ENESOLAR 3), la cual alcanza el 62% de avance.

La planta constará de 111 mil paneles solares, 214 inversiones, subestación elevadora de 230 kilovatios con 2 transformadores de 45 megavatios cada uno, para inyectar unos 70 megavatios a la red de interconectado nacional.

Esta grandiosa obra, que se espera esté finalizada y entre en operación a inicios del 2027, es respaldada con financiamiento proveniente de la República Popular China y Nuestro Buen Gobierno.