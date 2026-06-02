IPSA mantiene vigilancia contra gorgojo descortezador en más de 5 mil hectáreas de bosques de pino

El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) mantiene un monitoreo permanente sobre el Gorgojo Descortezador, la principal plaga que afecta a los bosques de pinos en Nicaragua, mediante el uso de sistemas tecnológicos en tiempo real que facilitan la obtención y procesamiento oportuno de datos fitosanitarios.

Gorgojo descortezador en Nicaragua: alerta en 33 municipios

Durante el período comprendido de enero a mayo de 2026, los especialistas del IPSA han logrado vigilar más de 5.5 mil hectáreas de bosques en 33 municipios, concentrándose principalmente en la zona norte del territorio nacional.

A través de estas acciones de vigilancia, la institución agiliza los mecanismos de respuesta de la Comisión Interinstitucional Forestal, reafirmando su compromiso con la protección fitosanitaria del sector, el resguardo de los ecosistemas y la conservación del medio ambiente.