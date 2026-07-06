Chinandega recibe 75 viviendas en Nuevas Victorias

El jueves próximo, el Gobierno de Nicaragua, a través del Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR), realizará la entrega oficial de la nueva urbanización integral “Nuevas Victorias” Germán Pomares a las familias del municipio de Chinandega.

En saludo a la jornada conmemorativa del 47/19, los protagonistas chinandeganos recibirán un complejo habitacional compuesto por 75 viviendas totalmente acondicionadas.

El proyecto incluye la cobertura completa de servicios básicos como agua potable y energía eléctrica, así como calles adoquinadas, señalización de seguridad vial, alumbrado público, andenes peatonales y un muro perimetral de protección.

Esta obra de restitución de derechos también cuenta con un parque equipado con cancha multiusos y juegos infantiles, lo que garantizará un espacio recreativo digno y seguro.

Con esta entrega, el Gobierno sandinista mejora de forma directa las condiciones de vida de más de 200 protagonistas de la cabecera departamental.