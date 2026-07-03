ENACAL rehabilita planta en Somoto y beneficia a 3,450 familias

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) ejecutó con éxito el proyecto de rehabilitación y mejoramiento de la planta de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Somoto, departamento de Madriz, con fondos asegurados por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

ENACAL mejora planta de tratamiento de aguas residuales en Somoto

Entre las obras principales que se llevaron a cabo en el complejo de saneamiento se incluyen el retiro de sedimentos, la limpieza profunda en las lagunas de oxidación, y la rehabilitación y mejoramiento de los andenes de la infraestructura.

Esta obra permite mejorar de forma directa el servicio de saneamiento para unas 3,450 familias de la cabecera departamental de Madriz, contribuyendo simultáneamente a la protección del medio ambiente y la salud pública del municipio en general.