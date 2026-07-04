Coronan a la guapa Annette Umanzor, Reinas Nicaragua, edición Madriz

La noche de este sábado, las familias del departamento de Madriz, coronaron a la bella Annette Umanzor como su representante en el certamen Reinas Nicaragua 2026.

Annette Umanzor, originaria del municipio de Palacagüina, representará al departamento de Madriz en la gran final a realizarse en el Teatro Nacional Rubén Darío, el 12 de septiembre.

En total, nueve candidatas de los 9 municipios del departamento de Madriz dieron lo mejor de sí, durante el oppening y sus pasarelas en trajes de baño y vestidos de noches.

El certamen Reinas Nicaragua, edición Madriz, se realizó en el Polideportivo “Reynerio Espinoza” de la ciudad de Somoto, conocida como la ciudad de Los Burritos o la Capital de la Amistad.