OIEA respalda a Nicaragua con tecnología nuclear agrícola

El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA), a través de su Director Ejecutivo, el compañero Ricardo Somarriba Reyes, recibió la visita oficial del señor Raúl Ramírez García, Jefe de Sección de la División de Cooperación Técnica para América Latina y El Caribe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Jefe del Organismo de Energía Atómica visita Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria

Durante el encuentro de trabajo, las autoridades reafirmaron el compromiso y la participación de Nicaragua, como miembro del Acuerdo de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe (ARCAL), en la ejecución de proyectos nacionales y regionales.

Estas iniciativas conjuntas están dirigidas a robustecer los sistemas de sanidad agropecuaria, así como a garantizar la producción de alimentos seguros para la población.

Por su parte, el representante del organismo internacional expresó el reconocimiento de la OIEA al Gobierno de Nicaragua por su alta responsabilidad en la ejecución de los programas y estrategias nacionales de seguridad alimentaria.

Asimismo, se destacó la incorporación de tecnologías nucleares avanzadas en beneficio directo del sector agropecuario nicaragüense, logrando el fortalecimiento de las capacidades en infraestructura tecnológica y científica a todos los niveles.