Carazo inaugura centro deportivo Edmundo Pérez Flores
Está ubicado en el kilómetro 35 de la carretera a San Marcos, en el departamento de Carazo, y fue entregado a las familias por la Juventud Heroica de Todos los Tiempos.
La inauguración se realizó en conmemoración del 47 aniversario de la liberación de San Marcos.
Cuenta con canchas sintéticas, área gastronómica, gimnasio, piscina, parqueo, estadio de fútbol y área de boxeo, como otro centro para fortalecer las distintas disciplinas deportivas en Carazo.