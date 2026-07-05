Carazo inaugura centro deportivo Edmundo Pérez Flores

Está ubicado en el kilómetro 35 de la carretera a San Marcos, en el departamento de Carazo, y fue entregado a las familias por la Juventud Heroica de Todos los Tiempos.

Famiilas de Carazo estrenan Centro Deportivo «Comandante Edmundo Pérez Flores – El Chino Mundo»

La inauguración se realizó en conmemoración del 47 aniversario de la liberación de San Marcos.

Cuenta con canchas sintéticas, área gastronómica, gimnasio, piscina, parqueo, estadio de fútbol y área de boxeo, como otro centro para fortalecer las distintas disciplinas deportivas en Carazo.



