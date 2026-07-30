10 familias de Jinotega estrenan viviendas dignas
Agradecidos con Dios y muy emocionado se mostraron 10 familias jinoteganas que la mañana de este miércoles recibieron las llaves de sus viviendas.
Las 10 viviendas fueron entregadas por la alcaldía de Jinotega a igual número de familias en las lotificaciones “Víctor Castro” y “Alejandro Espinales”, garantizando mejores condiciones de vida para las familias protagonistas.
Esta entrega es parte del programa de «Construcción de Viviendas Dignas a Familias Jinoteganas», ejecutado por la alcaldía.