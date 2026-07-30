10 familias de Jinotega estrenan viviendas dignas

Agradecidos con Dios y muy emocionado se mostraron 10 familias jinoteganas que la mañana de este miércoles recibieron las llaves de sus viviendas.

10 familias jinoteganas reciben llaves de sus viviendas dignas

Las 10 viviendas fueron entregadas por la alcaldía de Jinotega a igual número de familias en las lotificaciones “Víctor Castro” y “Alejandro Espinales”, garantizando mejores condiciones de vida para las familias protagonistas.

Esta entrega es parte del programa de «Construcción de Viviendas Dignas a Familias Jinoteganas», ejecutado por la alcaldía.



