ENACAL amplía agua potable a 300 familias en Cuajachillo

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) concluyó los trabajos de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable en el sector de Cuajachillo, ubicado en el municipio de Ciudad Sandino.

Las obras ejecutadas contemplaron la instalación de 1,500 metros de tuberías de red, la incorporación de 80 nuevas conexiones domiciliares y la restauración de las calles intervenidas durante el proyecto.

Con la finalización de estos trabajos, el Gobierno de Nicaragua garantiza un servicio directo, continuo y de calidad a unas 300 familias de la zona, restituyendo el derecho al agua potable y mejorando sus condiciones de vida.