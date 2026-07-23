CSCEC entrega material educativo al colegio San Sebastián en Managua

En el marco del fortalecimiento de los lazos de hermandad y cooperación entre Nicaragua y la República Popular China, la empresa constructora china CSCEC, en coordinación con el Ministerio de Educación (MINED), realizó una entrega de material educativo para la comunidad escolar del Centro Educativo San Sebastián, ubicado en el Distrito II de la capital.

La entrega incluyó pizarras, marcadores, borradores, mochilas, equipamiento deportivo y material didáctico de apoyo para los docentes, según detalló la Ministra de Educación, compañera Mendy Arauz Silva, quien expresó el agradecimiento del Gobierno y la comunidad educativa por la contribución destinada a enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Durante la actividad se desarrolló un intercambio cultural entre estudiantes y delegados, momento en el que la directora del centro educativo, Nancy Salmerón, destacó que la educación y la cultura actúan como puentes capaces de unir naciones.

Por su parte, el gerente de negocios de CSCEC Internacional, Sr. Zhang Zengquing, manifestó la satisfacción de la empresa al aportar al desarrollo educativo y al bienestar de la niñez y juventud nicaragüense.