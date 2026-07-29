Feria Ganadera Managua 2026 suma circuito vaquero y rodeo internacional

La adrenalina, la destreza y la tradición del campo serán protagonistas en la Feria Ganadera Internacional Managua 2026, donde los amantes del rodeo podrán disfrutar de una programación llena de emoción con nuevas disciplinas y competencias de alto nivel.

El Circuito Vaquero y Trotanic llega a la Feria Ganadera de Managua

Como parte de las novedades de este gran evento, se desarrollará el Circuito Vaquero, una iniciativa que busca incorporar más disciplinas del rodeo y fortalecer la profesionalización de esta actividad en Nicaragua, brindando mayor preparación y espectáculo para los participantes y el público asistente, informó Carlos Flores, Organizador del evento.

Detalló la realización del Rodeo Internacional Barrilero, una competencia que pondrá a prueba la velocidad, precisión y habilidad de los jinetes, así como el esperado Rodeo Internacional, que contará con la participación de una de las ganaderías más reconocidas y taquilleras del país, con el respaldo de la tradición y el legado de Dennis Incer, una historia ganadera de más de 60 años en Nicaragua.

El público podrá disfrutar de una verdadera fiesta vaquera con jinetes nacionales e invitados especiales de Centroamérica, animales de gran calidad, música, emoción y un ambiente familiar que promete convertirse en uno de los grandes atractivos de la feria.

Los juegos de rodeo se desarrollarán el 6 de agosto, tendrán precios accesibles para que las familias puedan vivir esta experiencia: 300 córdobas entrada general y 500 córdobas zona VIP.

La Feria Ganadera Internacional Managua 2026 continúa creciendo como un espacio donde se unen la cultura, la producción, la tradición ecuestre y el entretenimiento, consolidándose como una de las celebraciones más importantes de la región, en saludo a las fiestas tradicionales en honor a Santo Domingo de Guzmán.

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