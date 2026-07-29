Chema Pelón regalará comida y premios en 51 años de Palo Lucio

José María Barahona, de 87 años, conocido cariñosamente como “Chema Pelón”, cumple este año 2026, 51 años del tradicional “Palo Lucio”, ubicado en las inmediaciones de la rotonda Cristo Rey.

«Chema Pelón» cumple 51 años de Palo Lucio en honor a Santo Domingo

Eduardo Barahona, conocido como “Chemita”, hijo del tradicionalista de Santo Domingo, “Chema Pelón”, recordó que la tradición nació con el milagro en la salud de su hermana Francis, de 49 años, quien sufrió polio.

“El pronóstico no era alentador, y su papá, comenzó a invocar a Mingüito, para que intercediera, por la salud de Francis”, compartió “Chemita”, quien cumpliendo con la promesa, regalarán comidas y darán atractivos premios para quienes logren coronar la cima del “Palo Lucio”.

“Chema Pelón” junto a su familia obsequiarán más de 5 mil platos de comida, el menú es amplio: nacatamales, indio viejo, masa de cazuela, sopa de queso, con su respectiva bebida.

Y los que suban hasta la puntita del “Palo Lucio”, se llevarán a su casa, novedosos electrodomésticos. La Invitación a partir de las 6 de la tarde, este viernes, en las inmediaciones de la rotonda Cristo Rey.

Tu Nueva Radio YA, estará amenizando la tarima principal, con el show de Latin William y sus bailarinas, Juan Gabriel Nica y el Dúo Pimpinela, y las dinámicas jocosas que nos caracteriza, para llevarles alegría y regalos a los promesantes y tradicionalistas.

