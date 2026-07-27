«Chepe Largo» recuerda cómo se coló para cargar a Santo Domingo de Guzmán

En este año 2026, se cumplen 141 años de la festividad de Santo Domingo de Guzmán en la ciudad de Managua. Inició en 1885, y desde ese año, miles de promesantes, reconocen su poder de intercepción, como el tradicionalista “Chepe Largo”, quien ya tiene 55 años de cargarlo y agradecer todos sus milagros.

Chepe Largo

José Alarcón, de contextura robusta y ágil, confiesa que la primera vez que cargó la peaña de Santo Domingo, se coló en medio de los cargadores tradicionales de la época, hace 55 años, quienes eran ya mayores y no querían, que lo cargara.

Todo empezó por una hermana que estaba muy enferma, y le prometí a Santo Domingo, que lo cargaría, si la curaba. “Recuerdo que cargué a Mingüito, desde aquí por los semáforos del Bóer, hasta el Gancho de caminos, y aquí sigo cumpliéndole, 55 años después”.

“He recibo muchos favores de él, y a pesar de algunos dolores en las articulaciones por la piña de años”, comparte jocosamente, que siempre está dispuesto a cumplirle a Santo Domingo, porque afirma ser un promesante con mucho amor por la diminuta imagen.

José Alarcón, conocido popularmente como «Chepe Largo», dice que es conocido así, por su altura, y no por otra cosa, e invitó a las familias a sumarse a la festividad de Mingüito, con alegría, responsabilidad y fervor.

