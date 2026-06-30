Jinotega inicia construcción de Teatro Otto de la Rocha: C$200 millones

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo artístico del departamento, la Alcaldía de Jinotega dio inicio oficial al ambicioso proyecto de construcción del Teatro Municipal «Otto de la Rocha».

Inicia construcción del Teatro Municipal Otto de La Rocha en Jinotega

El alcalde Leónidas Centeno Rivera visitó el terreno donde se ejecutan los primeros movimientos de tierra y firmó la orden de inicio de obras junto a la empresa contratista encargada del diseño y ejecución.

La monumental obra cultural, ubicada estratégicamente frente a la terminal sur de la ciudad, tendrá un costo total de 200 millones de córdobas y se desarrollará de forma progresiva.

Para esta primera etapa que acaba de arrancar, el gobierno local ha destinado una inversión inicial de 25 millones de córdobas.

“Hemos firmado la orden de inicio de un teatro que servirá para muchísimas actividades culturales y le dará mucho realce a la ciudad”, destacó el compañero Centeno Rivera, detallando que una firma experta realizó todos los estudios necesarios para garantizar la calidad estética, eléctrica y la acústica del edificio.

El complejo arquitectónico rendirá homenaje al célebre cantautor nicaragüense y miembro del elenco artístico de Tu Nueva Radio Ya, don Otto de la Rocha.

De acuerdo con los planos aprobados, el edificio principal contará con un moderno escenario para artistas, sala para el público, balcón, camerinos y lobby.

El entorno se complementará con un moderno complejo recreativo que incluirá dos canchas de fútbol, una calle peatonal y un amplio parqueo.

Finalmente, el alcalde enfatizó que este proyecto avanza en paralelo con otras importantes obras municipales en ejecución para este año, tales como el mejoramiento de caminos rurales, el adoquinado de calles y la fase final del nuevo estadio de béisbol y fútbol de la localidad.