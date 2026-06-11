Avanza un 75% construcción del nuevo pozo de agua potable en el Distrito VII de Managua

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) registra un avance del 75% en las obras de construcción de un nuevo pozo ubicado en el barrio Israel Galeano.

Pozo en Israel Galeano al 75% y listo para operar

El proyecto tiene como fin reforzar y ampliar la producción del vital líquido en el Distrito VII de la capital.

A la fecha, el pozo ya se encuentra completamente perforado y revestido.

Asimismo, los equipos técnicos concluyeron con éxito las pruebas de cantidad y calidad del agua, cumpliendo satisfactoriamente con los parámetros requeridos para su próxima distribución.

Las autoridades estiman que la infraestructura entrará en operación durante el tercer trimestre de 2026.

Una vez finalizada la obra, se mejorará de forma directa la continuidad y calidad del servicio para unas 2,500 familias de los barrios Israel Galeano, Comandante Aureliano, Lomas de Guadalupe, Laureles Sur y sectores aledaños.

