Inicia construcción de 10 viviendas de interés social en Ocotal

Este miércoles, la Alcaldía del municipio de Ocotal en el departamento de Nueva Segovia inició la construcción de 10 viviendas de interés social, para igual número de familias. La inversión asciende a más de cinco millones de córdobas.

Ocotal inicia construcción de 10 viviendas

Las viviendas serán construidas en los barrios Yelba María Antúnez, Tomás Borge, Nora Astorga, La Fuente, Nuevo Amanecer y Reparto Las Segovias, brindando mejores condiciones de vida a los protagonistas que tienen sus lotes y documentación legal en regla.

Cada vivienda contará con porche, sala, comedor, cocina y dos habitaciones, además de todos los servicios básicos.



