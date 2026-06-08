Inicia en Granada construcción de nueva delegación territorial del MARENA

En conmemoración al Día Mundial del Medio Ambiente, el Gobierno de Nicaragua, a través del MARENA y la Alcaldía de Granada, realizó la colocación de la primera piedra para la construcción de su nueva delegación territorial.

MARENA Granada estrena sede para proteger recursos

La obra representa un logro más para fortalecer de forma directa la gestión, protección y conservación de los recursos naturales en el departamento de Granada.

El nuevo edificio contará con una extensión de 551 metros cuadrados y dispondrá de áreas de recepción, oficinas, sala de reuniones y parqueo para optimizar la atención de trámites y autorizaciones ambientales.

El proyecto cuenta con una inversión superior a los 10 millones de córdobas y se prevé que la moderna infraestructura civil esté completamente finalizada en los próximos tres meses.