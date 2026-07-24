70 bomberos concluyen cursos para atender emergencias en Nicaragua

Setenta compañeras y compañeros que sirven al pueblo desde las unidades de bomberos, finalizaron los cursos en las especialidades de extinción e investigación de incendios, búsqueda y rescate de personas.

Bomberos Unidos concluyen tres cursos para fortalecer la atención y la prevención de emergencias

El comisionado general Ramón Landero, resaltó el compromiso de mujeres y varones bomberos en la prevención y atención de las emergencias, para proteger la vida y los bienes de las familias nicaragüenses y de otras nacionalidades.

Estos cursos fueron impartidos durante 240 horas prácticas y teóricas en la Academia Nacional de Bomberos Comandante Guerrillero Álvaro Diroy Méndez, Centro de Capacitación Regional Teniente José Manuel Zelaya de Jinotega y en el Centro de Capacitación IV Región Bomberos Unidos Sin Fronteras, Granada.

