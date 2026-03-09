Finaliza construcción de nuevo pozo para mejorar el servicio de agua potable en Sébaco

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) anunció la finalización de las obras de construcción de un nuevo pozo de agua potable, diseñado para reforzar la producción y el suministro en la ciudad de Sébaco.

Nuevo pozo de agua en Sébaco finalizado

Este proyecto, financiado con Fondos del Tesoro, se encuentra en su etapa final de integración. Las autoridades esperan que en el transcurso de esta misma semana el pozo entre en plena producción y sea incorporado formalmente a las redes de distribución existentes.

La puesta en marcha de esta nueva fuente hídrica permitirá optimizar significativamente la continuidad y calidad del servicio para unas 8,250 familias de Sébaco.

Esta obra forma parte de las estrategias nacionales para garantizar el acceso al vital líquido en las zonas urbanas del departamento de Matagalpa.

