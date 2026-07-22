Más de 5 mil estudiantes estrenan mejoras en el Olof Palme de Estelí

En saludo al 47/19 de la Revolución Popular Sandinista y bajo el lema “Educación que avanza con el protagonismo del pueblo”, este miércoles se inauguraron las obras de mejoramiento de infraestructura y condiciones de aprendizaje en el Centro Tecnológico Olof Palme, ubicado en la comunidad de Santa Cruz, al sur del municipio de Estelí.

La directora del centro, Maryuri Torres Olivas, detalló que el proyecto contó con una inversión superior a los 11 millones de córdobas.

Las obras ejecutadas incluyeron la rehabilitación y mantenimiento del internado, la construcción y reparación de dos baterías sanitarias, así como la edificación de una nueva aula de hotelería acondicionada para las prácticas estudiantiles.

Con esta entrega realizada por el Gobierno Sandinista, se restituye el derecho a una educación gratuita y de calidad a más de 5 mil estudiantes de carreras técnicas y capacitaciones en los turnos diurno y de fin de semana.

Tanto representantes de la Juventud Sandinista como los propios alumnos destacaron el impacto positivo de las nuevas instalaciones en su formación profesional y su motivación para seguir adelante.