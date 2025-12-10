Estelí: Entregan sistema de agua potable a 7 mil protagonistas del Programa Bismarck Martínez

La Alcaldía de Estelí, en representación del Gobierno Sandinista, entregó un nuevo sistema de abastecimiento de agua potable que beneficia de forma directa a 7,000 protagonistas de las familias del programa Bismarck Martínez en la ciudad.

El alcalde Francisco Ramón Valenzuela inauguró y entregó la obra, destacando una inversión total de 73 millones 676 mil córdobas.

Los fondos provinieron de una acción conjunta entre las transferencias municipales, la Alcaldía, ENACAL, ENATREL y aportes de la comunidad.

El nuevo sistema incluye la perforación de un pozo con una capacidad de 96 mil galones de agua por minuto, junto con el equipamiento, un tanque de almacenamiento y la instalación de tuberías y energía eléctrica.

Familias beneficiadas, como la de María Valdivia López y Erling José Soto Castillo, expresaron su alegría, señalando que ahora podrán mejorar el aseo, la cocina y los quehaceres domésticos, poniendo fin a la necesidad de comprar y acarrear agua, lo que representa una bendición y una restitución de derechos.

