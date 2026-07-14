Con el 20 se repondrá el Feriado Nacional del 19 de Julio

El Gobierno Sandinista decretó feriado nacional el lunes 20 de julio, en reposición del 19 de julio, que este año coincide con domingo, informó la Copresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo.

La medida fue oficializada mediante un comunicado emitido por el Ministerio del Trabajo de Nicaragua (MITRAB).

Con este decreto, el lunes 20 de julio será de descanso obligatorio a nivel nacional, mientras que las actividades laborales y administrativas se retomarán con normalidad el martes 21 de julio, conforme a lo establecido por el Ministerio del Trabajo.

La disposición permitirá a las familias participar en las actividades conmemorativas de las festividades del mes de Julio Victorioso, reafirmando el espíritu de celebración del 47 aniversario de la Revolución Popular Sandinista y el reconocimiento de una fecha histórica para el país.

Durante su mensaje de este martes, la Copresidenta destacó que el Gobierno y toda la militancia sandinista continúan organizando las actividades del 17 de julio, Día de la Alegría.

Asimismo se preparan para el 18 de julio las vigilias revolucionarias en todo el país, y las conmemoraciones del 19 de julio, promoviendo la participación de las familias nicaragüenses en un ambiente de paz, unidad y convivencia.

También señaló que las Unidades de Victoria desarrollan reuniones preparatorias para coordinar las distintas actividades programadas en todo el territorio nacional, como parte de la agenda conmemorativa de julio.

