Preparan Vigilia en la Plaza de Las Victorias

La Copresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo, informó este jueves que el próximo 18 de julio se realizará la tradicional vigilia en la Plaza de las Victorias, en Managua, en saludo al 47.º aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista.

La compañera Rosario detalló que, como parte de los preparativos para la gran celebración del 19 de julio, también se llevarán a cabo actividades similares y vigilias simultáneas en los diferentes barrios de todo el país.

La Copresidenta destacó el entusiasmo de las familias nicaragüenses en esta jornada de conmemoración histórica, señalando que la nación avanza cada día con salud, bendecida, prosperada y en victorias.

