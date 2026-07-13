Nicaragua conmemora 47 años del triunfo sandinista en Hanói

La Embajada de Nicaragua en Hanói, Vietnam, conmemoró este lunes 13 de julio el 47 aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista (47/19).

Nuestra embajada en Vietnam celebra por primera vez el 47/19 de la Revolución Sandinistas

Esta es la primera vez que la efeméride se celebra en tierras vietnamitas, contando con el apoyo de la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam (VUFO).

Durante el evento, el vicepresidente de VUFO, Dong Huy Cuong, calificó a la Revolución Sandinista como un ejemplo de lucha y honor.

Asimismo, destacó que el proceso nicaragüense ha sido una profunda inspiración para la soberanía de los pueblos latinoamericanos, resaltando los lazos históricos entre ambas naciones.

Por su parte, el embajador nicaragüense, Mario Armengol Campos, transmitió los saludos de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo.

En su discurso, el diplomático enfatizó los logros del proceso revolucionario y el continuo fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Vietnam.

A la actividad asistieron miembros del Partido Comunista de Vietnam, funcionarios de la Cancillería y distintas agencias gubernamentales.

También estuvieron presentes integrantes del cuerpo diplomático acreditado en el país asiático y representantes de la solidaridad internacional.