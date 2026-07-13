2,000 personas regresarán a sus hogares de cara al 47/19

La Copresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, destacó este lunes los preparativos para la celebración del 47 aniversario de la Revolución Popular Sandinista (47/19), el próximo 19 de julio, en una semana que calificó de alegría, trabajo y consolidación de la paz.

Como parte de las actividades, la compañera Rosario adelantó que el 19 de julio por la mañana se realizarán desfiles municipales y un acto central en la Plaza de la Fe, en Managua, con la participación de la Juventud Sandinista, la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua.

La Copresidenta anunció además que en saludo al «Día de la Alegría» se otorgará el beneficio de convivencia familiar a más de 2,000 personas que se encuentran resguardadas en los diferentes penales del Sistema Penitenciario Nacional.

El calendario festivo incluirá homenajes este miércoles 15 de julio, vigilias en todo el país la noche del sábado 18 de julio y transmisiones en enlace nacional a partir de las 5:30 p.m. del domingo 19 de julio, tras la conclusión de la final de la Copa Mundial de Fútbol.

La compañera Rosario concluyó su mensaje reafirmando el compromiso del Gobierno con la estabilidad y la seguridad del país, e instó a las familias nicaragüenses a trabajar por la concordia y a honrar la memoria de los héroes de la patria.

