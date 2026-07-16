Reciben en Nicaragua a comunicadores de RT y Belarús por el 47/19

Este jueves llegaron a Nuestra Nicaragua Bendita y Siempre Libre los Compañeros Comunicadores de RT en Español de la Federación de Rusia para participar en las celebraciones del 47/19.

Los comunicadores de RT en Español Iván Fedichev y Tatiana Vasileva, fueron recibidos por el Compañero Daniel Edmundo Ortega Murillo, coordinador de Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía.

Igualmente, recibieron la bienvenida este jueves a los Hermanos de la Compañía Nacional de Radio y Televisión de Belarús: la periodista Lizaveta Tertel, y el camarógrafo Ivan Martynovich.

Durante su visita a Nicaragua, los Compañeros además de participar en las celebraciones del 47/19, también estarán reuniéndose con los Comunicadores Sandinistas de Nicaragua.