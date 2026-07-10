Rosario Murillo anuncia caminata en Managua este sábado por Julio Victorioso

La Copresidenta Rosario Murillo, expresó que este sábado está programada una caminata que iniciará en las inmediaciones del Colegio Cristo Rey y finalizará en la Casa Museo Comandante Julio Buitrago, en el Distrito II de Managua.

“Tenemos también, compañeros, que, celebrando a Julio en julio, estaremos movilizándonos miles de miles de compañeros, caminando en Managua este sábado desde las 3 de la tarde desde el Colegio Cristo Rey hasta la Casa Museo Comandante Julio Buitrago Urroz”, expresó.

La compañera Rosario indicó que julio es un mes glorioso para agradecer al Padre Celestial, en el cual se celebran los triunfos del alma y del pueblo nicaragüense, que es grande de corazón, espíritu y coraje y que sabe construir y defender la paz.

“Y aquí estamos, compañer@s, en este glorioso mes de julio celebrando los triunfos del alma nicaragüense, del espíritu nicaragüense, de la grandeza nicaragüense, somos grandes de alma, de corazón, de espíritu, de coraje, el coraje necesario para saber defender la Paz que es nuestro gran triunfo”, dijo.

“Nos han querido acabar y aquí estamos, y más valiosos, más valerosos, más fuertes de alma, de espíritu que nunca, porque nuestra fuerza, nuestra fortaleza es la Paz y sabemos que construyendo Paz somos fuertes, que construyendo paz somos grandes. Además, somos cristianos, profundamente cristianos, porque ese es el mandato del Padre Celestial. Paz y Bien, decía San Francisco. La Paz les dejo, la Paz les doy, dice nuestro Príncipe que vence, Cristo Jesús”, sostuvo la Copresidenta Rosario Murillo.