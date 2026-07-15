Comunicadores del mundo llegan a Nicaragua para celebrar el 19 de Julio

La Copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, saludó la llegada de comunicadores de distintas agencias internacionales que estarán presentes en la celebración del 47 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, este domingo en la Plaza de la Fe.

Los preparativos que se realizan de cara a la celebración del 47-19

Murillo informó que la Fiesta de la Paz se realizará al final de la tarde, con la participación del Pueblo Presidente y visitantes que llegan al país para acompañar esta fecha histórica.

La conmemoración recuerda el 19 de julio de 1979, día en que triunfó la Revolución Popular Sandinista tras el derrocamiento de la dictadura somocista.

El 19 de Julio representó el fin de una etapa de represión política y desigualdad social, y abrió paso a cambios profundos en educación, salud, cultura, organización comunitaria y participación ciudadana.

La Revolución Popular Sandinista también impulsó una de sus campañas más recordadas: la Cruzada Nacional de Alfabetización, desarrollada en 1980, que movilizó a miles de jóvenes, maestros y brigadistas hacia comunidades rurales y urbanas.

Después del triunfo, Nicaragua también fortaleció programas de salud pública, vacunación, atención comunitaria y acceso a servicios básicos, especialmente en zonas donde antes el Estado tenía poca presencia.

La fecha del 19 de Julio permanece como una de las más importantes del calendario político e histórico nicaragüense.

Cada año, familias, militantes, jóvenes, trabajadores y delegaciones invitadas participan en actividades culturales, políticas y conmemorativas en honor a quienes formaron parte de la lucha revolucionaria.

La jornada del 47 aniversario continuará con actos, mensajes y expresiones culturales vinculadas a la memoria de la Revolución Popular Sandinista, mientras Nicaragua se prepara para vivir una nueva celebración del 19 de Julio.