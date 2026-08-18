Más de 1,700 familias de Masaya recuperan el agua potable con apoyo de ENACAL
La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), en alianza con familias protagonistas de la zona, logró restablecer la operación y correcto funcionamiento del Sistema de Agua Potable ubicado en la comunidad Pacayita, en el municipio de Masaya.
Para la reactivación del servicio se ejecutaron labores técnicas que incluyeron la desinstalación e instalación de un nuevo equipo de bombeo, así como la sustitución de accesorios y el mantenimiento general de los diversos componentes eléctricos del sistema.
Con la finalización de estos trabajos, la institución restituye de forma fluida el suministro del vital líquido a más de 1,700 familias pertenecientes a las comunidades de Pacayita, Diriomito, Pacaya, El Mojón y Nandayure.