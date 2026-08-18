Más de 1,700 familias de Masaya recuperan el agua potable con apoyo de ENACAL

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), en alianza con familias protagonistas de la zona, logró restablecer la operación y correcto funcionamiento del Sistema de Agua Potable ubicado en la comunidad Pacayita, en el municipio de Masaya.

ENACAL restablece servicio de agua potable para más de 1,700 familias en comunidades de Masaya

Para la reactivación del servicio se ejecutaron labores técnicas que incluyeron la desinstalación e instalación de un nuevo equipo de bombeo, así como la sustitución de accesorios y el mantenimiento general de los diversos componentes eléctricos del sistema.

Con la finalización de estos trabajos, la institución restituye de forma fluida el suministro del vital líquido a más de 1,700 familias pertenecientes a las comunidades de Pacayita, Diriomito, Pacaya, El Mojón y Nandayure.

