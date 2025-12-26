Enacal lleva un 90% de avance de proyecto de agua potable para 600 familias de Potosí, Rivas

El Gobierno sandinista, a través de ENACAL, lleva un avance del 90 por ciento en el proyecto de agua potable que ejecuta en la comunidad El Limonal, en el municipio de Potosí, en el departamento de Rivas.

Esta obra permitirá restituir el derecho al acceso al agua segura para aproximadamente 3,000 protagonistas y se prevé que esté concluido en el primer trimestre de 2026.

Los trabajos incluyen la perforación y equipamiento de un nuevo pozo; construcción de un tanque de almacenamiento y la instalación de redes de distribución para las familias.

La obra es ejecutada gracias al financiamiento conjunto del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Gobierno Sandinista.

Con este avance, se garantiza una mejora sustancial en la salud y calidad de vida de la comunidad, asegurando el suministro de agua limpia y potable de manera constante.