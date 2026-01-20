Dale ritmo a tus sueños en los cursos y carrera profesionales de ballet en Managua

El Instituto de la Cultura de los Pueblos y Juventudes invitó a ser parte de los cursos de ballet dirigidos a niños y jóvenes a partir de 8 años.

Cursos de ballet para niños y jóvenes en el Instituto

El profesor Henry Pérez, informó que el curso introductorio se impartirá los sábados de 10:00 a 11:30 a un costo de 200 córdobas de matrícula y 400 córdobas de mensualidad.

Mientras que la carrera regular, para estudiantes de 9 años en adelante, se realizará de lunes a viernes de 2 a 5:30 de la tarde, con matrícula de 200 córdobas y mensualidad de 250 córdobas.

Las clases se desarrollarán en las instalaciones del antiguo Gran Hotel, contiguo al Palacio Nacional.

Entre las estudiantes destacadas se encuentra Sharon Silva, de 16 años, quien inició su formación en la Escuela Nacional de Ballet a los 3 años y representa el talento y la dedicación que busca este programa.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 16 de febrero.