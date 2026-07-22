Managua celebra 180 años y lanza el Circuito Xolotlán

La capital se prepara para celebrar por todo lo alto sus 180 años de haber sido elevada a ciudad, con una jornada llena de algarabía que reunirá a las familias nicaragüenses y visitantes.

El compañero Pedro Pablo Castillo, de patrimonio cultural de la Alcaldía de Managua, anunció que este viernes 24 de julio se desarrollarán actividades artísticas y culturales, destacando la presentación del Circuito Xolotlán, una ruta que forma parte de las 10 ciudades que integran este proyecto turístico.

La actividad iniciará a las 5:00 de la tarde en el Parque Central de Managua, donde se dará a conocer este circuito natural y cultural que permitirá a turistas y visitantes recorrer en pocas horas, lugares emblemáticos de la capital como la Laguna de Tiscapa, el Lago Xolotlán, edificios patrimoniales, el Teatro Nacional Rubén Darío, la Catedral de Santiago de Managua y el Puerto Salvador Allende, entre otros espacios representativos.

El recorrido busca ofrecer una experiencia de esparcimiento, historia y conexión con la identidad de Managua, resaltando sus paisajes, patrimonio y riqueza cultural.

Durante la celebración también será presentada la página web “Managua Ciudad Creativa Multicultural”, una plataforma que reúne información sobre hoteles, restaurantes, gastronomía, artistas y espacios donde todos tienen un lugar para disfrutar y conocer la capital.

La jornada cerrará con un colorido carnaval lleno de juventud, alegría y expresión artística, que partirá desde el Parque Central hasta culminar en la histórica Loma de Tiscapa, como homenaje a una ciudad que sigue creciendo y preservando sus raíces.