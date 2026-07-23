Alcaldía de Managua viraliza campaña para mantener limpia la capital

La página oficial de Facebook de la Alcaldía de Managua causó sensación en redes sociales al lanzar una innovadora campaña de educación ambiental que combina cultura pop, ingenio y un claro llamado a la responsabilidad social y ecológica.

Alcaldía de Managua se vuelve viral con ingeniosa campaña que une a marcas famosas

La estrategia visual muestra a icónicos personajes de franquicias comerciales internacionales y nacionales saludando a los camiones recolectores de basura que portan el lema «¡Jugá Limpio!».

La premisa central recuerda que, a la par del crecimiento de la inversión de grandes cadenas de restaurantes en el país, existe un compromiso compartido de gestionar adecuadamente los desechos.

Lo que más llamó la atención de los internautas fue la hábil adaptación de los lemas publicitarios de cada marca para convertirlos en mensajes de concientización ambiental:

McDonald’s : «Una ciudad limpia me encanta» (adaptación de su clásico slogan).

: «Una ciudad limpia me encanta» (adaptación de su clásico slogan). Wendy’s : «La receta es no botar basura».

: «La receta es no botar basura». Starbucks : «La experiencia de Managua limpia».

: «La experiencia de Managua limpia». KFC: «No importa la marca…».

Pollo Tip-Top: «Son los buenos momentos», sumando al representativo pollito de camiseta amarilla y gorra roja para dejar en claro que la iniciativa también involucra a las marcas 100% nacionales.

La campaña cierra con una ilustración donde todos los personajes observan juntos el horizonte de la capital bajo una contundente premisa: «La verdadera competencia es mantener Managua limpia», mensaje que ha generado miles de reacciones y comentarios positivos por su creatividad y enfoque comunitario.