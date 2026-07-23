Managua lanza agenda de fiestas tradicionales 2026 con procesiones y veladas

Las familias de la capital se preparan para celebrar con devoción, arte y tradición las Fiestas Tradicionales de Managua 2026.

La agenda cultural, organizada de forma conjunta por el Movimiento Cultural Leonel Rugama, el Instituto de la Cultura de Pueblos y Juventudes, el Teatro Nacional Rubén Darío, la Alcaldía de Managua y los Comités Tradicionalistas, contempla una amplia variedad de actividades patronales y populares que se extenderán durante los meses de julio y agosto.

El arranque oficial de los festejos fue realizado este jueves en el Centro Cultural Tino López Guerra con el lanzamiento general de las fiestas.

Posteriormente, el sábado 25 de julio a las 5:00 p.m. se llevará a cabo la Elección de las Reinas en la Plazoleta del Parque Las Piedrecitas, mientras que el domingo 26 de julio, a partir de las 7:00 a.m., los promesantes y comités recorrerán el tramo desde el Gancho de Camino hacia La Morita para la tradicional Roza del Camino.

La víspera del inicio formal del mes agostino continuará el viernes 31 de julio desde las 10:00 a.m. con la misa y la tradicional bajada de la imagen de Santo Domingo de Guzmán en la Iglesia de Las Sierritas.

A partir de las 2:00 p.m. y hasta la medianoche, los barrios orientales se llenarán de algarabía con la corrida y soltada de toros de las «Vacas Culonas» en el barrio San José Oriental, la fiesta del Palo Lucio con la familia de «Chema Pelón» en la rotonda Cristo Rey, la Vela del Barco en San Judas y la Vela del Arco en el Gancho de Camino.

El viernes 1 de agosto, la venerada imagen saldrá en procesión desde Las Sierritas hacia los barrios orientales de la capital desde las 6:00 a.m., acompañada por la masiva concurrencia de fieles.

Por la tarde, a partir de las 2:30 p.m., se desarrollará el gran Desfile Hípico saliendo de la Feria Ganadera en carretera a Masaya, recorriendo las principales rotondas hasta culminar en el Parque de La Biblia.

Las fiestas continuarán el martes 4 de agosto con el recorrido de la imagen por los barrios orientales y el desfile de la réplica en los distritos VI y VII a cargo del Comité Tradicionalista de los Inditos de Sabana Grande.

Finalmente, las festividades entrarán en su etapa de cierre el domingo 9 de agosto con la repetición de las veladas tradicionales del Palo Lucio, la Vela del Barco, la Vela del Arco y las Vacas Culonas a partir de la tarde.

El lunes 10 de agosto se realizará la procesión de retorno de Santo Domingo de Guzmán hacia su santuario a partir de las 6:00 a.m., culminando oficialmente las celebraciones el martes 11 de agosto a las 10:00 a.m. con la solemne Subida de la Imagen en la Iglesia de Las Sierritas.