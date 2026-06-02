Construcción del sistema de agua potable en Mukuswas alcanza un 30% de avance

El proyecto de construcción del nuevo Sistema de Agua Potable en la comunidad de Mukuswas, en el municipio de Bonanza, Triángulo Minero, registra un 30% de avance físico en la ejecución de sus obras.

Mukuswas estrenará agua potable para 600 vidas

Esta iniciativa se desarrolla bajo el Modelo de Alianzas, combinando esfuerzos entre la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), la Alcaldía de Bonanza y las familias protagonistas de la localidad.

Las obras actualmente en desarrollo contemplan la construcción de una obra de captación y un tanque de almacenamiento, así como la adquisición e instalación de una planta potabilizadora de agua.

Asimismo, los componentes técnicos de la obra incluyen el despliegue de 8.2 kilómetros de tuberías de distribución y la habilitación de 103 conexiones domiciliares.

De acuerdo con el cronograma de ejecución del proyecto, se prevé que las obras concluyan durante el cuarto trimestre del presente año. Una vez finalizado el sistema, se logrará la restitución del derecho humano al acceso de agua potable de calidad para unos 600 habitantes originarios de esta comunidad caribeña.



