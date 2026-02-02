Avanza construcción del nuevo Hospital Regional de Bilwi: una obra monumental para el Caribe

La infraestructura de salud en la Costa Caribe Norte de Nicaragua alcanzará un hito histórico con la construcción del nuevo Hospital Regional de Bilwi, un proyecto de gran envergadura que avanza para transformar la atención médica en la región.

Nuevo Hospital Regional Bilwi: Revolución en Salud Caribeña

El complejo hospitalario estará compuesto por ocho edificios diseñados bajo estándares modernos, con una capacidad instalada de 207 camas.

Esta nueva unidad de salud destaca por su tamaño y por la integración de servicios especializados que anteriormente requerían el traslado de pacientes hacia la capital.

El centro asistencial ofrecerá una amplia cartera de servicios, entre los que sobresalen unidades críticas para realizar sesiones de Hemodiálisis, servicios de Oncología, Quimioterapia y Nefrología.

También ofrecerá servicios endoscópicos, de Imagenología, Clínica del Dolor y Rehabilitación Física. En Atención Materno-Infantil contará con Unidad Obstétrica y Neonatología.

Además, tendrá seis quirófanos equipados con tecnología de última generación, permitiendo realizar intervenciones complejas con mayor seguridad y precisión.

Con estas instalaciones, el Gobierno de Nicaragua garantiza el acceso a servicios de Consulta Externa, Emergencia y Farmacia de primer nivel, fortaleciendo el bienestar de las comunidades indígenas y afrodescendientes de la región.

